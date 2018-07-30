В Наримановском районном суде рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением срока ареста руководителя НПО Рамина Гаджилы.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством Вюсала Гурбанова было удовлетворено представление следственного органа.

Срок ареста Р.Гаджилы продлен на 2 месяца 15 дней.

Следственный орган предъявил Р.Гаджилы дополнительное обвинение по статьям 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно).

Отметим, военнослужащими пограничного отряда Загаталы погранвойск Государственной пограничной службы 4 июня на служебном участке пограничной заставы вблизи села Мазымгара Балакенского района была пресечена попытка нарушения государственной границы. На государственной границе сотрудниками пограничного наряда были задержаны два гражданина Азербайджана – Гаджилы Рамин Расим оглу (1983 г.р.) и Гасымов Фахраддин Азад оглу (1988 г.р.).

В ходе предварительного расследования Р.Гаджилы признался, что ввиду того, что ему наложен запрет на выезд за пределы страны он попытался незаконным путем перейти на территорию Грузии через служебный участок пограничной заставы, тем самым нарушил государственную границу. По его словам, в этом ему помог Фахраддин Гасымов.

Ф.Гасымов дал аналогичные показания.

Рамин Гаджилы также сказал, что у него долги на 250 тысяч манатов, и он пытался погасить эти долги, уехав за границу.

В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

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