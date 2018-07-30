Функционирующее под брендом Bravo Supermarket ООО Azərbaycan Supermarket оштрафовано.

Как сообщает Report, причиной штрафа сети супермаркетов является нарушение экологического законодательства.

Согласно сообщению, ООО Azərbaycan Supermarket оштрафовано на сумму 2500 манатов по статье 275.2 (за нарушение норм, установленных соответствующим органом исполнительной власти относительно вибрационных и шумовых загрязнений, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека) Кодекса об административных правонарушениях.

Компания обратилась в суд для списания штрафа, однако иск не был удовлетворен.

Minval.az