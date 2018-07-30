Сегодня в штабе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась встреча с делегацией Военно-морских сил Турции.

Как сообщается на сайте Минобороны, на встрече были обсуждены успешные результаты военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, перспективы развития.

Было подчеркнуто, что военные связи отвечают интересам обеих стран, а также отмечена важность дальнейших усилий в этом направлении.

Замкомандующего ВМФ Турции, вице-адмирал Фикрет Эсин выразил удовлетворение участием на международном конкурсе «Кубок моря – 2018», пожелал успехов военным морякам нашей страны.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, гость отметил важность таких встреч, расширение взаимных связей.

Minval.az