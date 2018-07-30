В январе-июне этого года ОАО «Азеркосмос» экспортировало услуги (услуги спутниковых телекоммуникаций и оптические спутниковые услуги) в 19 стран мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в «Экспортном отчете» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, в первые 6 месяцев этого года «Азеркосмос» заработал 12,7 млн долларов от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг.

Прибыль ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг составляет 88% от общего дохода. В июне 2018 года стоимость экспорта услуг ОАО «Азеркосмос» составила 1,6 млн долларов США.

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