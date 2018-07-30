В январе-июне 2018 года Азербайджан посетили 1 млн. 325 тысяч иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Азербайджан, увеличилось на 10,2%.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций за июль 2018 года.

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июне 2018 года, осуществили операции посредством банковских карт на сумму 620,4 млн. манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 22,3% или на 113 млн. манатов.

В июне текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 106,7 млн. манатов, что на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Minval.az