Европейский Союз (ЕС) предоставил Азербайджану предложения в связи с «Соглашением об авиации» и в настоящее время ждет предложений правительства.

Об этом Report сообщил источник в структуре.

По данным источника, среди предложений есть и положения, касающиеся приватизации ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (АЗАЛ):

«Мы знаем, что АЗАЛ может приносить больше средств в государственный бюджет. Мы предложили вынести АЗАЛ на приватизацию. Они могут воспользоваться опытом других стран и опыт этих стран мы также представили правительству. В предложениях мы указали, что в переходе АЗАЛ к рыночной экономике нет ничего негативного».

Отметим, что в настоящее время 100% акций АЗАЛ принадлежат государству. Некоторое время назад Молдова вынесла на приватизацию своего национального авиаперевозчика. В Грузии это произошло несколько лет назад, и в настоящее время 49% акций национальной авиакомпании этой страны принадлежат частному сектору, 51% — государству.

Minval.az