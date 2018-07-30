Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает АПА, коснувшись отношений между Азербайджаном и ЕС, глава государства с удовлетворением вспомнил о своем недавнем визите в Брюссель и о встрече с президентом Европейского союза Дональдом Туском. Президент отметил, что плодотворные переговоры в рамках этого визита и парафирование документа «О приоритетах партнерства» между Азербайджаном и Европейским союзом важны для будущего развития сотрудничества.

В свою очередь, Тойво Клаар подчеркнул расширение связей ЕС-Азербайджан, отметил наличие хороших возможностей для еще большего развития сотрудничества.

Minval.az