Туркменистан и Румыния договорились активизировать политико-дипломатические усилия по подписанию в перспективе политической декларации о создании транспортно-транзитного коридора Каспий — Черное море, сообщает госконцерн «Туркменгаз».

В связи с этим планируется проведение в ближайшее время четырёхсторонних переговоров с участием Азербайджана и Грузии.

Это стало одним из важных итогов заседания туркмено-румынской рабочей группы по вопросам транспорта, состоявшегося на днях в прикаспийском городе Туркменбаши. «Румыния должна использовать все возможности для превращения своего черноморского порта Констанца в одно из важных звеньев транспортно-транзитного коридора, соединяющего Каспийское и Черное моря», — приводятся в информации слова госсекретаря румынского МИД Марии Магдалены Григоре.

Ожидается, что Констанца может стать пунктом перевалки в ЕС грузов, транспортируемых из туркменского порта Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана в контексте обеспечения доступа товаров из Туркменистана и других центральноазиатских стран на европейские рынки. Напомним, что стороны изучают оптимальные пути транзитного коридора Черное море — Каспийское море с использованием портовых преимуществ портов Констанца и Туркменбаши.

В частности, Госслужба морского и речного транспорта Туркменистана в последние годы изучает возможность транспортировки грузов, в том числе сжиженного газа в Констанцу. Маршрут поставок предполагает использование спецконтейнеров и пролегает через Каспий в Баку (Азербайджан), далее железнодорожным транспортом в Батуми или Поти (Грузия, Черноморский регион) и оттуда морем в Румынию.

В начале мая 2018 года в прикаспийском Туркменбаши состоялась церемония открытия международного морского порта. Стоимость проекта, реализованного Gap Inşaat (Турция) — более 1,5 миллиарда долларов. С его вводом в эксплуатацию появились большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту Шелкового пути из стран Азии и Тихого океана, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана.

В этот комплекс вошли общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, терминал полипропилена, а также судостроительный и судоремонтный заводы. Сооружена также автодорога с эстакадными развязками, подведены железнодорожные пути. Проект разработан в соответствии с международным стандартом «Зелёный порт» (Greenport). Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн.

Вместе с ранее действующим портом этот показатель составил 25-26 миллионов тонн. Международный паромный и пассажирский порт может обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч трейлеров в год. Контейнерный терминал имеет среднегодовую мощность 400 тысяч TEU. Мультимодальный логопарк осуществляет комплекс услуг по хранению и комбинированной обработке контейнерных грузов, доставленных авиа-, авто- и железнодорожным транспортом, обеспечивая их перегрузку на водный транспорт и обратно.

Minval.az