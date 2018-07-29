В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2018» команды отработали действия расчета по борьбе за живучесть корабля.

Согласно информации МО АР, первый этап тренировок был проведён так называемым способом «на сухую», то есть без поступления воды.

Затем через специально сконструированные отверстия, имитирующие пробоины, была подана вода и задачей расчета стало в кратчайшие сроки, используя аварийный инвентарь выполнить ликвидацию пробоин.

Основной целью проведения подобных тренировок является обеспечение безопасности корабля, а также совершенствование навыков экипажа по спасению корабля.

Minval.az