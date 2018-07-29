Народный артист Азербайджана, один из организаторов Международного музыкального фестиваля «Жара», известный композитор и певец Эмин Агаларов в интервью изданию АЗЕРТАДЖ заявил:

-Присуждение звания Народного артиста стало для меня большой неожиданностью. Очень высокая оценка, данная моему творчеству и вкладу, который я вношу с помощью «Жары» и других мероприятий в культурную жизнь страны как артист и как организатор. Я глубоко признателен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и его семье за высокую оценку.

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