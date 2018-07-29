Как уже сообщалось вчера около 19:00 на 29-м километре трассы Баку-Губа в автомастерской в ходе сварочных работ на цистерне грузовика марки «DAF» произошел взрыв.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в результате происшествия с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы работники автомастерской Муса Меликов, Ровшан Меликов и Акиф Гулиев, а также владелец грузовика Фархад Рустамов.

Вскоре эти лица несмотря на усилия врачей скончались. По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.3 УК. В настоящее время осуществляются следственные мероприятия.

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