В понедельник в Азербайджане ожидается преимущественно ветреная погода. Об этом сообщает министерство экологии и природных ресурсов АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, осадков в течение дня не ожидается. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 23-26, днем — 32-37 градусов, в Баку ночью прогнозируется 24-26, днем — 35-37 градусов выше нуля. Атмосферное давление установится на уровне 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, относительная влажность ночью составит 50-60%, днем — 35-45%.

Температура воды на Абшеронских пляжах составит 28-29 градусов.

В регионах республики осадков в основном не ожидается, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем — 34-39 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем — 23-28 градусов тепла.

Minval.az