Скончалась бывший депутат Милли Меджлиса Марьям Гасанова.
Как сообщает Report, М.Гасанова в возрасте 80 лет скончалась в Сиязаньском районе.
Скончалась бывший депутат Милли Меджлиса Марьям Гасанова.
Как сообщает Report, М.Гасанова в возрасте 80 лет скончалась в Сиязаньском районе.
Дата: 2018/07/29 13:35
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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