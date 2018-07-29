Как уже сообщал «Минвал», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков находится вместе с женой Татьяной Навкой в Баку.

Они стали почетными гостями второго дня международного музыкального фестиваля «Жара-2018».

Вчера супруги в сопровождении российского предпринимателя азербайджанского происхождения Араза Агаларова прогулялись по Ичеришехер и знаменитой «Торговой» площади. Отметим, что променад именитых гостей по улицам азербайджанской столицы состоялся без сопровождения усиленной охраны.

Главному редактору «Минвала» Эмилю Мустафаеву удалось пообщаться с Д. Песковым.

Пресс-секретарь российского лидера признался, что они с супругой в восторге от азербайджанской столицы. Баку, по словам Пескова, — чудесный город, и с каждым его приездом меняется в лучшую сторону, поэтому он решил провести часть своего отпуска именно здесь.

— Но в Баку также возлагают большие надежды на Москву в карабахском урегулировании.

— Давайте не будем о политике. Но, я думаю, все будет хорошо, — коротко ответил Песков.

Minval.az