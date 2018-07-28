Агентство по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TİKA) передало в дар жителям азербайджанского села Джоджуг Марджанлы, находящегося недалеко от линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, теплицы и пчелиные улья.

Как передает «Анадолу», теплицы и пчелиные улья предназначены для 15 семей в рамках проектов, реализуемых TİKA для улучшения экономического положения населения.

Как отметил на церемонии министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, реализуемые в селении проекты TİKA являются символом дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией.

«Мы совместно реализуем важные проекты регионального и глобального значения. Проект, реализованный в Джоджуг Марджанлы, является одним из многих факторов, объединяющих наши народы. Он может казаться небольшим, но по значимости и важности ничем не уступает другим», — сказал Мустафаев.

Советник по вопросам экономики посольства Турции в Азербайджане Джан Мемдух Эрдем сообщил, что проект реализован при сотрудничестве государственного и частного сектора. По его словам, Турция продолжит поддерживать реализацию таких проектов в Азербайджане.

Координатор TİKA в Баку Адем Урфа считает, что проект, реализованный турецким агентством в селении Джоджуг Марджанлы, внесет вклад в улучшение финансового положения местных жителей. «Этот устойчивый проект станет основой для производства в различных областях. Планируем в будущем реализовать подобный проект и в других регионах Азербайджана», — отметил Урфа.

В рамках проекта 15 семьям в Джоджуг Марджанлы переданы теплицы площадью 160 квадратных метров и по 10 пчелиных ульев.

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