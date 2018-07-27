Началось самое продолжительное “кровавое” лунное затмение XXI века.

Как сообщает АПА, это редкое явление можно будет увидеть практически из любой части страны без какого-либо специального оборудования.

Затмение началось в 22:24 по бакинскому времени и продлится четыре часа – до 02:20.

Сначала Луна пойдет через центр земной тени и приблизительно через час полностью закроется планетой. Тем не менее, Луна не исчезнет совсем: она останется слегка видимой, а ее оттенок постепенно будет меняться на бордово-красный. Уже в 3:20 спутник полностью выйдет из тени Земли.

Одновременно с лунным затмением состоится так называемое Великое противостояние Марса, в связи с которым цвет планеты станет максимально ярким.

Последний раз эти два события – полное лунное затмение и великое противостояние Марса – происходили в один день около 200 лет назад.



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