Для бесперебойной работы регулярных автобусных маршрутов во время ремонтных работ, которые завтра утром начнутся на трассе Баку-Сумгайыт перед Бакинским автовокзальным комплексом, временно перенесены конечные остановки автобусов, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, распространенном в пятницу.

Конечной остановкой автобусов маршрутов №№ 2, 7A, 13, 14, 29, 37 и 96, следующих к автовокзалу из центра города, будет административное здание киностудии «Азербайджанфильм» им. Дж. Джаббарлы.

Автобусы маршрутов №№ 92, 102, 114A, 114B, 119, 135, 159, 170 и 199, двигающиеся из близлежащих населенных пунктов в направлении города, будут доезжать до Бакинского автовокзала.

Автобусы маршрутов №№ 67 и 83, следующие в направлении города, временно будут проезжать по Бинагадинскому шоссе.

Отметим, что ранее Госагентство автомобильных дорог сообщило, что завтра с 10:00 до утра воскреснья будет ограничено движение автотранспортных средств на трассе Баку-Сумгайыт — от Бакинского международного автовокзального комплекса в сторону города.

Работы по обновлению асфальтового покрытия и дорожной разметки на территории перед автовокзалом планируется завершить за 18-20 часов.

Minval.az