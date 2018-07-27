Делегация во главе с директором Департамента информации и печати МИД Российской Федерации Марии Захаровой находится в Баку для проведения межмидовских консультаций по вопросам информационного обеспечения внешней политики. В ходе консультаций обсуждались вопросы работы со средствами массовой информации и социальными сетями, сотрудничества в области цифровой дипломатии, проведён обмен опытом в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках визита Мария Захарова дала интервью АЗЕРТАДЖ. Минвал представляет фрагменты данного интервью.

О состоянии отношений между Россией и Азербайджаном.

Отношения между нашими странами развиваются прекрасно, это отношения дружбы — дружбы настоящей, проверенной и историей, и имеющей уже современное развитие. Отношения между нашими странами развиваются во всех областях: и в гуманитарной, и в экономической, и в политической. Все это, безусловно, заслуга в первую очередь руководителей наших стран, которые задают тональность этим отношениям, делают их динамичными, «сверяют часы», как это принято говорить, но при этом сверяют результаты проделанной работы и определяют вектор будущего развития.

Одной из тем, которые мы сегодня затронули на межмидовских консультациях, было то, как воспринимается Азербайджан в глазах России и россиян. Азербайджан в Москве любят, любят и Баку. В Москве радуются всем успехам вашего государства. В частности, то каким стал Баку в последние годы, отмечают все, кто сюда приезжает. Все друг другу рассказывают. Это — одна из граней развития двусторонних отношений. Они должны развиваться не только по политической составляющей, и не только скажем, в сфере науки или бизнеса, эта должна быть вся совокупность граней сотрудничества, которые важны для народов наших двух стран. Так они и развиваются между Москвой и Баку.

Об инициации встречи между главами Азербайджана и Армении.

Это один из наиболее частых вопросов, которые задают российскому МИДу, и я неоднократно говорила о том, что в первую очередь, такую заинтересованность к контактам должны проявлять обе стороны. Россия всегда рядом со своей ролью посредника, c которой она справляется по мнению участников успешно. Мы приветствуем любые формы диалога, взаимодействия, общения, которые будут приемлемы самим странам и которые, конечно, будут идти в конструктивном русле и дадут позитивный результат. И я думаю, и в Азербайджане, и в Армении это хорошо известно, позиция наша традиционная, но в этом, наверное, и сильная сторона России, которая последовательно реализует этот курс.

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