«В отношении ряда домов торжеств, загрязняющих атмосферу вредными выбросами, будут приняты решительные меры».
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
Она отметила, что министерство уже оповестило об этом владельцев объектов общественного питания, домов торжеств и ресторанов:
«Владельцам было дано время для оснащения своих объектов оборудованиями для очистки, отвечающими современным стандартам. По окончании срока вынесенного предупреждения в отношении ресторанов и домов торжеств, продолжающих загрязнять воздух, среди которых «Xəmsə», «Oskar», «Oazis», «Millenium», «Sonalar sonası», «Xan qızı», «Dan ulduzu» и пр., будут применены решительные меры, вплоть до применения санкций».