«В отношении ряда домов торжеств, загрязняющих атмосферу вредными выбросами, будут приняты решительные меры».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что министерство уже оповестило об этом владельцев объектов общественного питания, домов торжеств и ресторанов:

«Владельцам было дано время для оснащения своих объектов оборудованиями для очистки, отвечающими современным стандартам. По окончании срока вынесенного предупреждения в отношении ресторанов и домов торжеств, продолжающих загрязнять воздух, среди которых «X­əmsə», «Oskar», «Oazis», «M­illenium», «Sonalar son­ası», «Xan qızı», «Dan ul­duzu» и пр., будут применены решительные меры, вплоть до применения санкций».

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