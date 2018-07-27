«Несмотря на осуществление комплексных мер в Азербайджане, ряд экологических проблем еще не решен».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал завотделом Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Р.Саттарзаде заявил, что Каспийское море загрязняют сточные воды, вытекающие в море из расположенных в Баку, Сумгаите, Махачкале, Астрахани, Туркменбаши, Реште и Энзели населенных пунктов.

По словам Р.Саттарзаде, в ходе экологического мониторинга, проведенного министерством на принадлежащих Азербайджану территориях Каспийского моря и прибрежной линии, было зарегистрировано 224 стока: «В день в море вытекает 1850 тысяч кубметров сточных вод. Из-за того, что в большинстве расположенных на линии побережья районов нет очистных установок, сточные воды вытекают в Каспий, не пройдя очистку. В результате ухудшается экологическое положение Каспийского моря и линии побережья».

Minval.az