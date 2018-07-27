Сегодня редакция Minval.az временно превратилась в «операционную», где плохой хирург пытается сделать пластическую операцию девушке, недовольной своей внешностью.

На самом деле, хирурга никакого не было, да и модель – сотрудница газеты «Ени Мусават» Халида ханум, любезно согласившаяся на время перевоплотиться в «пациентку», тоже вполне довольна своей внешностью. Все дело в том, что в редакции Минвала необычный гость, а именно профессиональный мастер грима в стиле корпспэйнта – Ирада Рзаева (по гороскопу Козерог, по жизни – экспериментатор и мама 12-летнего сына).

Ирада Рзаева сотрудничала с Анаром Агакишиевым, кроме того создавала образы для рекламных роликов (в том числе и недавно с Black Garden Company — в рекламе косметического средства)коммерческих предприятий, холдингов и компаний.

Многие представительницы прекрасного пола знают Ираду Рзаеву не только по ее интересным работам с перевоплощением людей в монстров, но так же и как искусную изготовительницу собственных косметических средств для ухода за волосами и кожей – на основе ароматических натуральных масел (сейчас как раз идет процесс регистрации собственного косметического бренда «Зелье Ведьмы»).

— Ира, объясни все же, что такое корпспэйнт. Это непонятный термин для большинства читателей.

— Корпспэйнт — это особое явление, присущее жанру блэк-метала. Грим в тяжелой музыке — часть общей философии и черной концепции, важная составляющая многих сотен групп по всему миру. Но не думаю, что сегодня стоит говорить сегодня обо мне, как о мастере корпспэйнта, это уже в прошлом. После всех этих «трупных» и «загробных» образов, которые я перепробовала, пришло желание идти дальше, искать новые подходы к творчеству, так сказать, расширять горизонты сознания.

— То есть, ожоги от утюгов на лице, отрубленные пальцы и вытекшие глаза реально остались в прошлом?

— Можно сказать, да, хотя иногда бывает, что я к ним возвращаюсь, не могу без моих милых «трупиков» (смеется). А вообще, отрубленные пальцы, выпотрошенные тела и прочие ужасы я по-прежнему создаю, но только уже в кинематографе.

— На твою страницу подписано множество людей, которые просто в восторге от твоего нестандартного творчества, хоть есть и те, кто избегает контакта с твоими работами, считая, что они несут массу отрицательной энергетики. Прослеживая поэтапно твои работы, невооруженным взглядом видно, что это уже не просто реклама ради заработка на Хеллоуине. Ты постепенно трансформируешься в нечто большее. Я права?

— Само собой, ведь все начинают когда-то с чего-то. Некоторые останавливаются на полпути, прекращая поиски, другие же идут дальше, всю жизнь находясь в исследованиях. Понимаете, это должно быть внутри, потому что умение грамотно (именно грамотно) видеть образ прочувствовать и осмыслить его — особая задача мастера. Да, можно закончить множество курсов, получить дипломы и сертификаты, удостоверяющие твое мастерство. Но если ты этого не чувствуешь – никакая работа не будет качественной. Вот смотрите: человек учится в музыкальной академии, не имея особого слуха и таланта. Но у него есть усердие и желание чего-то добиться. Да, этого более чем достаточно, но, тем не менее, из этого терпеливого трудяги выйдет максимум блестящий аккомпаниатор, но он никогда не сможет ни свободно импровизировать, ни писать музыку, потому что владеет только техникой – и не более. А на одной только технике далеко не уедешь в искусстве, особенно, в искусстве создания образов.

— Насколько нам известно, в данный момент снимается сериал про Национального Героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова. Не так давно кто-то из творческой группы выложил в социальную сеть Фейсбук видеоролик. Мы тут же узнали твой фирменный стиль: страшную рану от удара топором на голове персонажа.

— Кстати, что касается этой раны, то тут я не согласна с теми, кто от нее в восторге: эта работа меня лично не убедила, я могла бы сделать и лучше. Да, возможно, получилось – со слов зрителей опять же – очень впечатляюще, но я этого не почувствовала. Кстати, вот мы и вернулись к разговору о технике и чутье.

— Ты создаешь страшные образы, ловко вводя нас, обывателей, в заблуждение. На твоей личной странице в Инстаграм и Фейсбуке иногда такое можно увидеть, что даже диву даешься – как тебя еще не заблокировали за «сцены, содержащие кровь и насилие».

— Если честно, я думала об этом. Пора уже ставить предупреждение +18, людям со слабой психикой и больным сердцем просьба отойти от экранов. Тем более что я задумала новый проект с пауками, который может вызвать ужас у людей, страдающих арахнафобией (панический страх пауков, прим.авт.). Печальный опыт уже был, когда я выставляла фото своих работ с пауками, нарисованными в формате 3D.

— Ты в прошлом году сотрудничала с Анаром Агакишиевым, и не просто сотрудничала, а даже успела побывать в роли его модели. Как получилось, что два профессионала не подрались как пауки в банке?

— Ну, а чего нам делить, мы разнопрофильные спецы: Анар владеет формулой абсолютной красоты, я же наоборот могу «изуродовать» самое красивое лицо и тело, если это понадобится для создания образа. А потому работа с Анаром Агакишиевым в тандеме позволила уравнять наши возможности (смеется).

— Почему ты выбрала именно этот образ для нашей модели, Ирада? Лично мне больше нравится твой «окровавленный карандаш в носу».

— Увы, форма носа модели не слишком подошла для реализации этого образа. То, что я сделала с моделью, носит больше поучительный характер: результат пластической операции у очень плохого хирурга. Таких случаев много, и потому работа эта должна стать предупреждением для тех, кто решил изменить себя: перемены не всегда бывают положительными. Думаю, что мне это удалось.

— Удалось, потому что пока ты работала, мы фотографировали, ставили фото на Фейсбук и получили много комментариев, из которых сделали вывод: ты снова смогла мастерски мистифицировать публику. Помнится, даже был такой комментарий: «Быстро уберите эти фото, операция незаконна, вами заинтересуется полиция». Вот когда мы поняли, что ты снова попала в точку!

— На Баку никак нельзя останавливаться, нужно обязательно расширять ареал. Планирую в скором времени поехать в Санкт-Петербург на курсы пластического грима. Затем уехать в Турции и сделать карьеру там. А после – ну чем черт не шутит? — поеду в Голливуд. Хотя чёрт тут ни причем вовсе, ведь все в моих руках.

— Планы просто грандиозны, и все у тебя получится, по-другому просто быть не может. Мы от души желаем тебе беспредельного совершенства. И, как у любого человека, работающего на творческом поприще, у тебя наверняка тоже есть своеобразное послание к миру?

— Да, конечно. Мне искренне хочется пожелать людям добра. Просто станьте добрее друг к друг другу, будьте милосердны к братьям нашим меньшим. Говорите «спасибо» за все то, что у вас есть, за каждый прожитый день, потому что если ты видишь утро – значит, перед тобой открываются новые колоссальные возможности.

Беседовала Яна Мадатова

Фото: Илькин Зеферли/личная страница И.Рзаевой в Facebook

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