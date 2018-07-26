Под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное обсуждению предусмотренных в рабочем плане на 2018 год вопросов, с участием соответствующих структур.

Как сообщает АПА, в повестку заседания были включены два вопроса в связи с обсуждением мониторинга и оценочного отчета, подготовленных в связи с исполнением дорожных карт, утвержденных указом президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года «Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики» и обсуждением хода подготовительных работ к переписи населения.

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