Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Джаирли-Алпоут в Гекчайском районе страны.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Джаирли-Алпоут, соединяющей 11 населенных пунктов с населением 21 тысяча человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено восемь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az