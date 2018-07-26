В Государственном фонде социальной защиты Азербайджана «PASHA Bank» организовал встречу с представителями банковского сектора.

Как сообщили АПА в Министерстве труда и социальной защиты населения, на встрече были обсуждены вопросы финансовых санкций в отношении страхователей за своевременную неуплату взносов соцстрахования.

Было отмечено, что блокирование доступа к банковским счетам и отмена этого блокирования будут проводиться на основании договоров об обмене электронными документами, которые будут заключаться между банками и Государственным фондом социальной защиты.

Minval.az