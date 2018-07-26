Сделано предупреждение в связи с наблюдаемым пыльным туманом в Баку и на Абшеронском полуострове.

Согласно сообщению Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов, в связи с преобладанием в утренние часы 26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове умеренного северо-западного ветра произошел процесс рассеивания пыли в атмосфере.

В результате было зафиксировано снижение количества пыли. Со второй половины дня, к вечеру по причине преобладания восточного и юго-восточного ветра ожидается увеличение количества пыли в воздухе.

Напомним, что причиной наличия пыли в воздухе является проникновение на территорию страны вместе с атмосферными потоками слабого пыльного тумана из Туркменистана. Такие условия прогнозируются до 27 июля.

Minval.az