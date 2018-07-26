Уволен прокурор Исмаиллинского района, его помощник арестован.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре было проведено расследование на основании жалобы на незаконные действия старшего помощника прокурора Исмаиллинского района Фаига Гулиева.

Во время расследования было установлено, что Ф.Гулиев 14 июля 2018 года в административном здании прокуратуры Исмаиллинского района взял взятку в крупном размере у председателя правления ОАО «İsmayıllı Tikinti 27» Азада Алиева, владеющего собственным карьером песка и щебня. В отношении Гулиева было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

В ходе следствия, а также расследования 17-18 июля в связи с деятельностью Ф.Гулиева принадлежащего Галибу Сулейманову карьера появились обоснованные сомнения в том, что в административном здании Исмаиллинской районной прокуратуры взамен на непривлечение к ответственности последнего, взял у него взятку в крупном размере.

В ходе обыска служебной комнаты Ф.Гулиева в районной прокуратуре в сейфе были обнаружены переданные в качестве взятки деньги, и были изъяты как вещественное доказательство.

По факту Ф.Гулиеву было объявлено обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки неоднократно) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере). Решением суда в его отношении были выбрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенной служебной проверки было установлено, что прокурор Исмаиллинского района Ульви Аббасов и старший помощник прокурора Фаиг Гулиев, вступая в непроцессуальные отношения с гражданами, злоупотребили служебными полномочиями, грубо нарушив законы Азербайджанской Республики «О прокуратуре», «О прохождении службы в органах прокуратуры», соответствующие приказы по Генеральной прокуратуре, а также требования «Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики».

В то же время, с целью обеспечения всестороннего, полного и объективного следствия приказом генерального прокурора Азербайджанской Республики от 25 июля 2018 года, Ф.Гулиев был исключен из органов прокуратуры, прокурор Исмаиллинского района У.Аббасов – отстранен от занимаемой должности.

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