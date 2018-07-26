Бакинское лето в самом разгаре, и жители Баку, пользующиеся самым доступным и быстрым видом общественного транспорта – метрополитеном, вынуждены ежедневно погружаться в самый настоящий ад. На станциях метро еще существует относительная прохлада, но в большинстве вагонов – самая настоящая тропическая жара, духота, обливающиеся потом пассажиры вынуждены пользоваться подручными средствами – веерами и газетами. Более везучие (а именно те, кто проезжает всего несколько станций), возможно и не чувствуют глобального дискомфорта, но те пассажиры, которые вынуждены ехать 7-8 (а иногда и более) станций, выходят из вагонов в состоянии «отварной рыбы» и с ужасом думают о том самом моменте, когда вечером им снова придется погружаться в жаркие объятия бакинского метро.

Поймать комфортабельный состав, соответствующий всем международным стандартам – мечта каждого пассажира, спускающегося в метро. Но получается это не всегда и далеко не у всех.

Глава отдела по связям с общественностью ЗАО «Бакметрополитен» Бахтияр Мамедов, считает, что на самом деле ситуация не так уж страшна, как ее пытаются преподнести:

— Ежедневно бакинское метро перевозит 500 тысяч пассажиров, и все в порядке. Система вентиляции в бакинском метро работает отлично. Постоянно ведутся мониторинги, на каждой станции проверяется микроклимат. Для этих целей закуплено необходимое оборудование, оснащение по этой части микролабораториями в метрополитене соответствует всем международным стандартам. У нас в основном все станции соответствуют температурным нормативам и чистоте воздуха.

— Но пассажиры же не спускаются в метро для того чтобы постоять на перроне? А как насчет поездов, в которых задыхаются пассажиры в жаркое время года?

— Составы приобретаются в соответствии с определенными правилами: эксплуатация поездов составляет 31 год, и все эти годы поезда должны быть на линиях, исключая, конечно же, те периоды, когда ни находятся в ремонте – текущем, среднем, капитальном. Оснащение этих поездов кондиционерами – сложный вопрос, технически неисполнимый. Кроме того, на линиях бакметрополетена курсируют поезда, соответствующие современным стандартам: с кондиционерами, микроклиматом, удобной панелью информации.

— В одном из интервью Вы говорили, что таких составов 5. Скажите, состоится ли в ближайшее время закупка ЗАО «Бакметрополитен» аналогичных составов? Ведь лето в самом разгаре, а комфортабельный состав может «поймать» далеко не каждый пассажир.

— На прошлой неделе мне звонили и жаловались, что вот уже месяц не могут, как вы выразились, «поймать» этот состав. В тот же момент я позвонил диспетчеру (это было в районе 15.00), узнал расписание именно этого состава, а затем позвонил жалобщику и рассказал, в котором часу этот состав отбывает со станции метро «Ичеришехер». Вы же сами понимаете, что составы работают по графику, а затем двигаются в сторону Депо для обязательного техосмотра, потому что существуют определенные правила, которые мы должны соблюдать. Вагоны покупаются по разным принципам: если истекает срок эксплуатации, они снимаются с линии, и их заменяют новыми (в этом году мы купили два состава именно по этой причине). И во-вторых: Бакметрополитен строит новые линии и станции, требования к вагоно-составам увеличиваются, соответственно, закупка еще предстоит. Мы не можем взять и просто так снять поезда с линии, только потому, что в них нет кондиционеров, ведь срок эксплуатации еще не истёк.

— Да, я как раз сегодня утром ехала в вагоне, производственный срок которого датировался 1996-м годом. Получается, что с линии он сойдет только в 2027-м году?

— У нас есть вагоны, датированные и более ранним сроком. И если в этом или следующем году закончится срок эксплуатации одного из этих старых составов, мы обязательно закупим новые. Тем более, что с 2015-го года закупка комфортабельных составов нового поколения 4-й степени безопасности – обязательная мера. Все время мы тщательно следим за процессом вагоностроения, и покупаем только те вагоны, которые оснащены наиболее современным оборудованием. Кстати, если вы заметили, между вагонами 2015 года и 2018 гола есть существенная разница.

— Понятно. Как я поняла, это вопрос будущего. Давайте поговорим о настоящем. Скажите, а можно ли хоть как-то оснастить вентиляцией старые вагоны, которые перевозят сегодня сотни тысяч жителей и гостей города?

— Возможно, я приведу не совсем удачное сравнение, но все же: в машину советского периода можно поставить кондиционер? В Жигули, к примеру? Да, можно заменить зеркала, сделать тюнинг, перебрать мотор. Но кондиционер установить невозможно. А поезда посложнее автомобилей. Оснащение кондиционерами старых составов — очень сложный конструкционный вопрос, мы должны его обсуждать с вагонопроизводителем, которые, в свою очередь, должны будут внести изменения в конструкцию. Конечно же, мы со своей стороны можем сказать, какие кондиционеры должны быть вагонах, где именно, по каким линиям они должны быть установлены, но сразу же скажу — это очень дорогостоящее и практически невозможное мероприятие.

Отметим, что 12 июля Бакинский метрополитен подписал с предпринимательницей Наргиз Ахмедовой договор на закупку услуг по работе в рекламных носителях в метро. Метрополитен выплатит ей за это около 250 тыс. манат (около $146 тыс.). Это второй за последние два месяца договор Бакметрополитена на закупку товаров и услуг, связанных с рекламной деятельностью. До этого ООО «Starprint» был присужден контракт на осуществление услуг на сумму 283,9 тыс. манат ($167 тыс.). (Туран)

Вполне уместно было бы задать руководству ЗАО «Бакметрополитен»а вопрос: для чего платить такие громадные деньги за осуществление рекламной деятельности? Не проще ли было бы все же договориться с вагонопроизводителями насчет установки кондиционеров в вагоны старой конструкции? Или вовсе не ждать истечения срока эксплуатации старых составов, а закупить новые, комфортабельные, 4-й степени безопасности, в которых пассажиры и гости столицы могли бы ездить с комфортом? Но мы почему-то уверены, что на этот вопрос руководство Бакметрополитена ответа попросту бы не дало.

Да и перед туристами как-то стыдно, потому что они видят вместо комфорта кураж – мрамор, позолоту, мозаику, финифть. Мы, жители страны, давно привыкли к тому, что у нас в Азербайджане больше делают ставку на принцип оболочки, но вот только легче от этого не становится. А ведь еще считаемся претендентами на звание «туристического рая»!

К тому же, если сравнивать метрополитены стран ЕС с Бакметрополитеном, в глаза бросается существенная разница. В качестве примера возьмем Барселону – один из самых посещаемых городов мира. Если спуститься в барселонское метро, в глаза бросается отсутствие каких-либо дорогих покрытий (мрамора, сусального золота и мозаики): скромный перрон, гранитные стены, на которых по большей части размещены афиши предстоящих (или проходящих) гастролей театров, музыкальных фестивалей, нашумевших новинок кинопремьер или местных достопримечательностей, а так же карта многочисленных линий метрополитена. То же самое и в остальных метрополитенах ЕС.

В фойе и переходах метро по большому счету единственным украшением является граффити (а иногда и сами поезда расписаны в том же стиле). Дешево, сердито, по-своему красиво и главное – познавательно и интересно. А что мы видим в нашем метро? Нескончаемую рекламу телефонных операторов, подсолнечного масла, зубной пасты. Единственная нормальная идея – это социальные постеры, но они есть не на всех станциях. Но главное достоинство метрополитенов Европы — комфортабельные поезда, двери которых открывают сами пассажиры. Таким образом, все кто желает попасть в состав, могут самостоятельно регулировать ситуацию. Хотя на станциях, конечно же, немного душновато, но это не имеет значения, так как поезда ходят с интервалом 5-7 минут и задержек, как правило, не бывает. Кроме того, линии метрополитена в странах ЕС переходят так же в наземные, что делает поездку в этом популярном виде транспорта не только удобной, но и максимально приятной, потому что по дороге пассажир (в частности, турист) наслаждается еще и видами города.

Увы, у нас такое невозможно. Нам остается только вздыхать, вытирать пот с изможденных духотой лиц и молиться, чтобы поскорее закончился срок эксплуатации старых составов. Возможно, еще удастся покатиться на новеньком, если не умрем от остановки сердца в старом.

Яна Мадатова

Minval.az