Самый низкий уровень заработной платы среди стран СНГ зафиксирован в Таджикистане и Кыргызстане.

Об этом говорится в докладе Исследовательского института социальной политики НИУ Высшей школы экономики России.

В 2017 году реальный уровень зарплаты в Таджикистане составил 137 долларов, в Кыргызстане — 216,3 доллара. Это самые низкие показатели среди стран СНГ и стран бывшего постсоветского пространства.

Самый высокий уровень заработной платы остается в России — 670,9 доллара. На втором месте Казахстан — 459,1, Беларусь — 421,9, Азербайджан — 306,7, Молдова — 308,4, Украина — 272,9 доллара.

Рейтинг составлен с учетом курса доллара в указанных странах на конец 2017 года. В основу анализа легли данные национальных статистических служб, статистических баз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Статкомитета СНГ, Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

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