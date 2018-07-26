27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть северо-восточный и восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-28°, днем 31-36°, в Баку ночью 26-28°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 40-45%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 27 июля будет дуть восточный ветер. Температура воды в море составит 26-27°. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть слабый восточный ветер.

Умеренный северо-восточный ветер и легкий бриз на море создадут благоприятные условия для купания.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 26-31°, в горах ночью 15-20°, днем 26-31° тепла.

Minval.az