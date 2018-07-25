Главное управление общественной безопасности МВД Азербайджана постоянно держит в центре внимания исполнение обязательств, вытекающих их требований закона «Об ограничении использования табачных изделий», проводит меры по ограничению воздействия на окружающую среду табачного дыма.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В местах, где законом запрещено курение, городскими, районными органами полиции совместно с соответствующими органами проводятся разъяснительные работы среди физических и юридических лиц, частных предпринимателей, населения.

Гражданам также объясняют, что о нарушении соответствующего законодательства можно сообщить в кол-центр по номеру 102 МВД или посредством сайта www.mia.gov.az.

В целом, в результате проведенных в 2018 году городскими и районными органами полиции республики мероприятий, за курение в местах, запрещенных законом «Об ограничении использования табачных изделий», 363 человека были привлечены к административной ответственности по статьям 212.1 и 306.4 Кодекса административных правонарушений, штраф в отношении них составил 11.205 манатов.

Minval.az