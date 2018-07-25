«Зохраб Мнацаканян более профессиональный дипломат, нежели Эдвард Налбандян».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, проведенной после встречи с турецким коллегой Мовлутом Чавушоглу, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопрос журналистов о том, какая разница между его новым армянским коллегой Мнацаканяном и Налбандяном.

Э.Мамедъяров отметил, что недавно была проведена его первая встреча с Зохрабом Мнацаканяном, на которой они постарались узнать друг друга. Что же касается разницы, Э.Мамедъяров назвал нового коллегу более профессиональным дипломатом.

Напомним, 11 июля в Брюсселе состоялась встреча между Эльмаром Мамедъяровым и Зохрабом Мнацаканяном.

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