26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах полуострова возможны грозы и кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-28°, днем 32-37°, в Баку ночью 26-28°, днем 35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем – 40-50%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть южный ветер. Температура воды в море составит 26-27°. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) температура воды в море составит 27-28°.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. В некоторых горных районах возможны дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 36-41°, в горах ночью 15-20°, днем 26-31° тепла.

Minval.az