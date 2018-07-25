Названы сферы, в которых было выявлено наибольшее число фактов коррупции.

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев. Он отметил, что большинство дел, направленных в суды в течение первого полугодия, связано с жилищно-строительным сектором. Следствие по 9 уголовным делам в отношении 18 лиц в этой сфере завершено.

Второе место по количеству фактов коррупции занимают банки и небанковские кредитные организации. 18 уголовных дел в отношении 43 лиц из в этой сферы были завершены и направлены в суды.

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