Вот уже несколько дней в социальных сетях и форумах активно обсуждается тема – особенно болезненная и неприятная, потому что произошла она с представителем этнического меньшинства, гражданином нашей страны, ставшим жертвой человеческой наглости и жадности. В принципе, любой из нас может попасть в ту же самую ловушку, никто от этого не застрахован, тем более в стране, где законодательная база напоминает «решето», и при наличии «нужных рычагов» из белокрылого ангела человек может превратиться в чумазого черта, «виноватого» во всех смертных грехах.

Как правило, при написании статей журналисты «Минвала» не делают смыслового упора на национальность граждан, ибо все, проживающие в Азербайджане – люди одной страны, живущие по одним законам и правилам. Но сегодняшняя история – исключение из любых правил.

Все началось еще 2 года назад. Гражданин Азербайджана Климов Александр Генадьевич в 2014-м году стал владельцем квартиры в 7-м микрорайоне. Эта квартира была завещана официально его матери – Олимпиаде Климовой гражданкой Азербайджана И. Абрамовой – престарелой одинокой женщиной, за которой О. Климова несколько лет ухаживала, согласно статусу социального работника. Как выяснилось, за И. Абрамовой ухаживала так же и соседка — Джейрангиз Мирзаева, супруга некоего Салеха Мирзаева, преподавателя начальной военной подготовки в школе № 244 (как выяснилось позже, И. Абрамова обещала на словах свою жилплощадь еще нескольким соседям). Но законным владельцем жилплощади Абрамовой все же стала О. Климова (впоследствии она завещала эту квартиру сыну – Александру Климову).

Так как А. Климов с матерью проживал по другому адресу (3 мкр.), а квартира Абрамовой пустовала после ее смерти, С. Мирзаев попросил А. Климова сдать ему в аренду эту жилплощадь. Александр согласился, тем более, что С. Мирзаев обязался выплачивать за съем жилья арендную плату в размере 100 манатов ежемесячно. Да, С. Мирзаев некоторое время действительно платил, но позже заявил, что зарплату задерживают в связи с «Евроиграми», и обещал уплатить позже. Прошло несколько месяцев, но обещанных арендных денег А. Климов так и не увидел. Александр предъявил претензии, на что С. Мирзаев заявил, что вообще-то квартиру эту ему обещала Абрамова, а потому Климов должен просто отдать ему эту жилплощадь. И отказался съезжать, добавив при этом омерзительно-циничную фразу: «Ты русский, тебе место в России. Азербайджан для азербайджанцев, и потому закон в моей стране на моей стороне». Именно так ответил А. Климову педагог.

А. Климов молча «проглотил» националистическую тираду (видимо попросту не сочтя нужным реагировать на хамство, смысл которого не соответствующее действительности), и начал действовать как все арендаторы, которым задолжали квартиранты: отключил С. Мирзаеву воду, свет и газ. Но тот через какое-то время по своим каналам сумел добиться того, чтобы коммуникации были снова подключены.

А. Климов нашел адвоката и подал иск в суд. И поскольку на руках у А. Климова были все документы, суд Александр, конечно же, выиграл.

На самом деле, С. Мирзаев прекрасно знал, что практика аннулирования купчих в судебной практике существует, но только в том случае, если документ либо поддельный, либо так же в том случае, если идет спор за наследство между родственниками, по какой-то причине не обозначенными в купчей и не указанными в завещании.

С. Мирзаев не успокаивается и снова подает в суд на А. Климова – только на этот раз в апелляционный. Но и тут получает так называемую «обратку» в виде аналогичного решения: купчая выдана А. Климову на законном основании и оспариванию не подлежит. Кроме того, согласно решению Апелляционного суда, судебные издержки должен был оплатить именно С. Мирзаев.

Теперь немного о С. Мирзаеве, который сегодня пытается возложить на плечи А. Климова тяжкую вину и засадить за решетку невиновного человека:

С. Мирзаев родился в 1959 году в Масаллинском районе в деревне Кёчакли, с 1977 по 1979 гг. проходил службу во внутренних войсках, с 1980-го года учился в политехническом институте на факультете механики, с 1965 года в этом же институте работал механиком, с 1997 года работал и на других должностях, с 1997 года стал преподавать НВП в школе № 244. За все эти сумел заслужить уважение коллег в школьном коллективе. Несколько раз в Бинагадинском районе участвовал в общественных мероприятиях, так же в спартакиаде С. Мирзаев завоевал почетную грамоту, так же является членом избирательной комиссии.

Как видите, вроде бы человек во всех смыслах слова положительный, с хорошим послужным списком. И вот этот положительный во всех смыслах человек (как выяснилось, ненавидящий представителей русской национальности) — не желая признать свое поражение, решился на весьма нечистоплотный ход, а именно подал заявление на А. Климова, обвиняя его в том, что якобы А. Климов «задолжал ему сумму размером в 18 тысяч манат». При этом никаких расписок, голосовых файлов, фотографий денег сделано не было, равно как и не было свидетелей. «Информацию» подтверждала жена С. Мирзаева. Так или иначе делу дали ход, были проведены очные ставки, на которых С. Мирзаев и его супруга явно путались в показаниях, утверждая разнящиеся «факты»: то они давали Кливому доллары, то манаты, то 18 тысяч, то 15 тысяч, то 20 тысяч. Причину такого нахрапистого хода можно легко объяснить: очень скоро истекает срок возможности обжалования решения апелляционного суда (С. Мирзаев прекрасно понимает, что Верховный суд ему так же не выиграть).

А. Климов напрасно думал, что дело закончилось. Вчера утром к А. Климову пришли сотрудники Управления полиции Бинагадинского района и увезли его в КПЗ. До отъезда с полицейскими А. Климов успел позвонить своему другу Владу, который сразу же поехал в 5-е отделение Бинагадинского района и позвонил адвокату. Адвокат написал свое несогласие на акте задержания, поскольку были нарушены все юридические законы, благо С. Климов ни разу не избегал общения со следствием, всегда приходил по первому же зову, кроме того, ему никто не звонил, он не получал никаких повесток по почте.

Для начала полиция отвезла А. Климова в прокуратуру, где его друг Влад провел почти весь день, общаясь и со следователем, и с начальником, но так ничего и не смог добиться, кроме информации о том, что А. Климова могут задержать на 48 часов, а потом «посмотрят». На что будут «смотреть» — не озвучили.

Сотрудники «Минвал.аз» навели справки, опросив людей, знающих А. Климова лично, в том числе и его одноклассника Сиявуша, который рассказал, что А. Климов со школьной скамьи был мягкотелым, живущим словно бы в другом мире парнем, добрым и спокойным. Единственный сын (отец рано ушел из семьи) всю жизнь находился, как говорится, «под крылышком у мамы». Александр не умел врать и изворачиваться, не влезал ни в какие подростковые «разборки». После школы закончил вуз, и работал вместе с матерью в Академии наук (О. Климова работала в бухгалтерии). После смерти матери остался один, не женат, детей нет, несколько лет уже не работает, живет на скромную сумму, которую удалось скопить его матери. И от суммы этой уже практически ничего не осталось. Собственно, А. Климов рассчитывал иметь с квартиры, занятой ныне С. Мирзаевым, хоть какой-то доход, пока не устроится на постоянную работу. А потому особенно сложно представить, что человек, охарактеризованный как пассивный и аморфный, «злостно не отдает долг размером в 18 тысяч (манатов, долларов, юаней) скромному преподавателю НВП С. Мирзаеву».

Адвокат А. Климова взял в полиции Бинагадинского района ответ на свой запрос (документ датирован 25 апреля), в котором говорится следующее: Климов Александр Генадьевич проходит по делу как свидетель. Оно и понятно, ведь С. Мирзаев ничего не мог предъявить полиции из-за отсутствия каких-либо доказательств против Климова. А потому на самом деле напрашивается вопрос: что же могло измениться за эти три месяца? Каким же образом получается, что сейчас С. Климов стал преступником? Какие-такие неожиданные «факты» вдруг всплыли в деле этого по сути безобидного, инфантильного молодого человека, который пострадал от своей мягкотелости и воспитанности? Невооруженным глазом видно, что «обвинение» липовое: С. Мирзаев, «дающий» такие громадные деньги, и вдруг не берет никакой расписки, не озвучивает сроков, и вообще не соблюдает даже грамма положенной в этой ситуации осторожности? Особенно если учесть тот факт, что Климов не является ни С. Мирзаеву, ни остальным членам его семьи ни другом, ни родственником, ни по сути даже соседом (благо С. Климов прописан и живет совсем по-другому адресу). Доказательств нет, кроме показаний одной соседки, которая – по словам адвоката – согласилась подтвердить, что якобы (внимание!) «она слышала от жены С. Мирзаева о том, что ее муж дал Климову деньги». Слышала! И не более. И с каких это пор такое вот «ценное свидетельство» может послужить поводом для задержания человека «с целью выяснения обстоятельств» на 48 часов? По словам С. Климова эта соседка – женщина пьющая (а, соответственно, неадекватная в какой-то мере). Но сотрудники правоохранительных органов почему-то не сочли нужным запросить освидетельствование по факту психического здоровья этой «свидетельницы». Кроме того, С. Мирзаев громогласно заявлял, что А. Климов якобы обещал переоформить квартиру на его имя (что опять-таки не подтверждено и это «обещание» сам А. Климов отрицает).

В редакцию Минвала были предоставлены документы, а именно копия купчей, выданной на имя Климова Александра Генадевича в 2014-м году, копия удостоверения личности А. Климова, в котором указан адрес его постоянной прописки, справка из полиции за 25 апреля, а так же решения двух судов, которые были вынесены по квартирному вопросу в пользу А.Климова. Согласно информации, С. Мирзаев в судебном порядке пытался аннулировать купчую, выданную А. Климову, но для этого у него не было никаких веских оснований, кроме эфемерных посулов Н. Абрамовой – владелицы квартиры (кстати, бездумно обещавшей свою жилплощадь еще нескольким соседям), — ставших так называемым камнем преткновения. В судебных решениях, вынесенных в пользу А. Климова написано, что все попытки С. Мирзаева «доказать незаконность купчей» (документа, выдаваемого государственным компетентным органом, кстати) безосновательны.

Вполне понятно, почему С. Мирзаев решился преступить закон. Тут сработала убогая базарно-рыночная психология: если не получается с квартирой (а этот вариант на 100% проигрышный, причем С. Мирзаев это прекрасно знает), то хоть какие-то дивиденды «за потраченные зря силы и время» сдерет с простодушного русского парня, чтобы внакладе не остаться.

Согласно последней информации, очная ставка вчера была перенесена с утра на 5 часов вечера. Сотрудники Бинагадинского управления полиции забрали Климова из дома 23 июля в 10.50 и отвезли в КПЗ, апеллируя тем, что имеют право держать его 48 часов. И это несмотря на тот факт, что еще 3 месяца назад Климов проходил в этом же Управлении как свидетель (который вдруг по неизвестной причине был задержан как злостный преступник). Мы совершенно не утрируем, апеллируя именно такими терминами, и повод для этого есть.

Как известно, в Баку множество неплательщиков, аферистов и прочих мошенников чувствуют себя совершенно безнаказанно, и большинство из них продолжает заниматься своими черными делишками даже не смотря на факт наличия обращений в полицию обманутых этими аферистами граждан. Достаточно вспомнить только один случай, связанный с делом мошенницы Ирады Джафаровой, «кинувшей» жителей Баку почти на 5 миллионов манатов и до сих пор спокойно разгуливающей на свободе (а до начала следствия с последующей передачей дела И. Джафаровой в суд обманутые граждане 4 года безрезультатно (!!!) пачками писали заявления, обивали пороги прокуратур и полицейских отделений в то время, как И. Джафарова по-прежнему продолжала разгуливать на свободе и обирать доверчивых людей то под эгидой «реелтера», то в качестве «адвоката»). В случае с «законным задержанием» А. Климовым вся процедура граничила с абсурдом: свидетель был срочно переквалифицирован в «виновного», которого забрали прямо из дома, и до сих пор между ним и С. Мирзаевым (по чьему заказу, собственно, и было сфабриковано это шитое белыми нитками дело) не было устроено обещанной очной ставки (по принципу «клиент еще не совсем дозрел»), хотя следователь говорил, что ставка эта должна была состояться вчера в 11 часов утра. Но ее почему-то перенесли на 17.00.

Мы так же не исключаем того факта, что А. Климов за эти 48 «законных» часов в КПЗ будет как следует «обработан», и на него будет всячески оказываться давление с целью «признания вины» перед С. Мирзаевым.

Согласно последней информации, А. Климова отпускают сегодня, хотя адвокаты опасаются, что Александра могут задержать на 2 месяца. Тем более, если дело еще не закрыто.

Влад отметил, что на последней очной ставке С. Мирзаев, видя, что его номер с лже-обвинением в адрес А. Климова попросту «не прокатил», начал свою атаку в адрес Влада, нагло заявив следователю, будто «этот русский вообще мне предлагал помощь в продаже квартиры И. Абрамовой и деньги поделить». Вот какие русские в представлении С. Мирзаева бандиты! Один русский оставил Мирзаева без квартиры и «занял» 18 тысяч манатов, другой русский предложил ему аферистическую сделку.

Отвратительно слышать и знать, что в родном Азербайджане, издревле славившемся добрыми людьми, в Азербайджане интернациональном по-прежнему есть элементы, сознание которых заражено синдромом «титульной нации». Разделение людей по национальному признаку противоречит Конституции, а оскорбление по тому же самому признаку уже попахивает серьезной статьей.

Кстати, насчет статьи: после выхода из КПЗ А. Климов намерен подавать в суд на С. Мирзаева и привлечь его к ответственности по статье 147 УК АР — за ложный оговор и клевету.

Отметим, что задержание А. Климова сотрудниками Бинагадинского управления полиции и последующее за этим помещение в КПЗ вызвало широкий резонанс на форумах и соцсетях. Общественность возмущена явно незаконным оборотом дела, в некоторых группах уже создана петиция, где собирают подписи в защиту С. Климова, ставшего банальной жертвой наглого оговора и не менее циничного преступного сговора.

Яна Мадатова

Minval.az