«Распространяемая в социальных сетях информация о предоставлении в консульство письма от содержащегося в Армении пленного азербайджанца – абсолютная ложь».

Об этом в интервью АПА сообщил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

По его словам, такого не было: «Все, что сказано в распространенном голосовом сообщении — ложь. Отмечается, что переданное в консульство письмо находилось в ящике с фруктами от имени азербайджанца, находящегося в плену в Армении. В генконсульстве работают 4-5 дипломатов. 3 из них – консулы, один – генконсул. Если письмо было передано, то кому? У нас ведется круглосуточная видеосъемка. Все предоставляемые в консульство письма регистрируются. Приносящие письма люди снимаются на видеокамеру. Это надуманная, провокационная информация, и я затрудняюсь выразить к ней отношение. Не указывается ни имени, ни фамилии человека. Поэтому мы не можем связаться с ним. Пользуясь случаем, я как генконсул хочу обратиться к лицу, которое заявляет, что письмо было передано в генконсульство. Пусть придет к генконсулу, посмотрит нам в лицо и скажет, кому он дал письмо. Ведь если письмо было передано, зачем нам прятать его?! Напротив, если такое письмо существует, мы бы сообщили об этом, показали бы, какие мучения выпали на долю находящегося в заложниках у армян нашего соотечественника».

Дипломат также отметил, что он обратился к работающим на Софийской овощной базе в Петербурге нашим соотечественникам: «На этой овощной базе работают много наших соотечественников. Мы поговорили с ними. Азербайджанцы сказали, что если бы такое письмо было, то они сразу же узнали бы об этом и немедленно сообщили. Неизвестно, когда письмо было написано, кто принес и кому передал его. Повторяю, пусть тот, кто утверждает что принес письмо, придет в генконсульство, и скажет кому он отдал его. Сюда с таким письмом никто не приходил».

Отметим, вчера в социальных сетях распространилась аудиозапись в связи с содержащимися в Армении пленными азербайджанцами. В данной аудиозаписи было сказано, что на фруктово-овощной базе в Санкт-Петербурге в ящиках с абрикосами, привезенными из Армении, было обнаружено письмо пленных азербайджанцев. Письмо было передано в консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге.

Minval.az