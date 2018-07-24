Министры иностранных дел Азербайджана и Армении могут встретиться в сентябре.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал во вторник на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, находящимся с визитом в Баку.

Мамедъяров отметил, что планируется встреч глав МИД Азербайджана и Армении.

«Достигнута договоренность о том, чтобы очередная встреча прошла в сентябре. Было предложено, чтобы она прошла в рамках Генассамблеи ООН или раньше. Я с азербайджанской стороны выразил готовность к этой встрече, подчеркнув, чтобы переговоры были результативными», — сказал Мамедъяров.

Что касается встречи высокого уровня, то Мамедъяров сказал, что армянская сторона попросила для этого время.

Minval.az