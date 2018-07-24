25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, однако ближе к ночи местами на полуострове возможны грозы и кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 31-36°, в Баку ночью 24-26°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное будет ниже нормы и составит 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 45-50%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 25 июля температура воды в море составит 26-27 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) температура воды в море составит 27-28 градусов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако в первой половине дня местами на Малом Кавказе будут грозы и кратковременные дожди. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 34-39°, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.

Minval.az