В Азербайджане будут установлены информирующие дорожные знаки, предупреждающие о начале и завершении платного участка дороги.

Как сообщает АПА, это отражено в утвержденной Кабинетом Министров «Форме информации об использовании автомагистрали в качестве платной дороги в Азербайджанской Республике».

Информация и дорожные знаки будут на азербайджанском языке и на английском, по желанию оператора. В то же время информация будет передаваться оператором посредством его сайта в интернете и доводиться до пользователя на пунктах по приему оплаты. С целью информирования пользователя о предоставляемых услугах, оператор будет предоставлять информацию о начале платной автомагистрали и пунктах по приему оплаты, а также о схеме платной дороги и альтернативных маршрутах.

Minval.az