Баку стал самым популярным городом для летних путешествий у российских туристов.

Рейтинг составлен аналитическим агентством «ТурСтат» по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года.

В тройку популярных направлений также входят Минск и Алма-Ата. Далее идут Ереван (Армения), Астана (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан), Кишинев (Молдова), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан).

В среднем, российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.

Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня (уик-енд) и шопинг-туров лидируют Баку и Астана.

Minval.az