Заявления министра обороны Армении Давида Тонояна можно сравнить с рассказами тамады на традиционных армянских свадебных церемониях, написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее в интервью eadaily.com глава армянского оборонного ведомства заявил: «С учетом откровенной воинственной риторики противника и постоянных заявлений о возможности решения конфликта посредством применения силы, вооруженные силы Армении должны обеспечивать перманентное отрезвляющее воздействие на противника и содействовать обузданию агрессии противоположной стороны».

Официальный представитель азербайджанского МИД прокомментировал высказывания армянского министра следующим образом:

«Показательные комментарии министра обороны Армении напоминают рассказы тамады на традиционных армянских свадебных церемониях. Как гласит английская пословица, пустая бочка пуще гремит. Есть те, кто путает привычные теоретические занятия с оперативной обстановкой на местах», — говорится в заявлении представителя азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Minval.az