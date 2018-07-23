Продолжение Азербайджаном на протяжении 25 лет переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, несмотря на армянскую оккупацию, является самой большой уступкой.

Об этом в понедельник на пресс-конференции сказал глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Представитель МИД отметил, что в первую очередь должна быть устранена армянская оккупация азербайджанских земель.

Во время своей недавней пресс-конференции Пашинян заявил, что Армения проинформирует об уступках по нагорно-карабахскому урегулированию только после того как это сделает Азербайджан, напомнил Гаджиев.

“Для достижения политического решения конфликта в первую очередь должна быть прекращена оккупация и изменен статус-кво. Если Армения заинтересована в решении конфликта, то должна прекратить оккупацию и следовать резолюциям [Совета безопасности] ООН. Только на таких основаниях мы можем получить благоприятную среду для решения конфликта”, — сказал он.

Minval.az