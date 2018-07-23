Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде принял известного писателя Жерара Кардона.

Как сообщает пресс-служба УМК, произведения на гуманитарные темы, о правах женщин в мире, о конфликтах Жерара Кордона, президента Международного рейнского кружка, лектора Элзаского университета, лауреата многих госпремий Франции, переведены на многие языки мира.

А.Пашазаде поделился впечатлениями о поездке во Францию, встречах с мусульманскими религиозными деятелями в стране, французскими кардиналами и т.д.

Ж.Кардон рассказал А.Пашазаде о желании написать книгу об Азербайджане. Он особо выделил, что намерен уделить в книге место особенностям религиозной среды в Азербайджане.

Председатель УМК отметил, Азербайджан редкое место в мире, где не допускается дискриминация по вероисповеданию или конфессии, здесь сунниты и шииты вместе молятся в мечетях. В Азербайджане люди различных вероисповеданий получают одинаковое внимание, заботу государства.

Шейхульислам отметил, что это стиль нашей жизни, плоды условий, созданных для граждан главой государства.

В завершении встречи гостю вручили книги и альбомы о деятельности УМК и памятный подарок.

Minval.az