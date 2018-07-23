Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонную беседу, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждались вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Заседание Евразийского межправительственного совета под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пройдет 26-27 июля в Санкт-Петербурге.

В центре внимания встречи будут вопросы цифрового развития государств Евразийского экономического союза, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества, совершенствования нормативно-правовой базы ЕАЭС.

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В минувшее воскресенье СМИ распространили заявление главы Минобороны Армении Давида Тонояна, в котором он допустил пересмотр статуса российских пограничников, который закреплен договором 1995 года. В качестве повода министр указал инцидент в селе Паник в Ширакской области, где 18 июля российские военные провели учения со стрельбой без предупреждения, что привело к панике среди местных жителей. Тогда на 102-й российское военной базе ее командование принесло армянским властям извинения за данный инцидент.

Позднее в Минобороны Армении опровергли пересмотр статуса российских пограничников.

«Министр говорил <…> о некоторых правовых уточнениях и технических деталях лишь с целью улучшения и развития этого документа [договора о российской базе]», — заявил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян.

Minval.az