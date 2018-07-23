«Глава МИД Турции Мовлут Чавушоглу 24 июля совершит официальный визит в Азербайджан».
О предстоящем визите рассказал на проведенной сегодня пресс-конференции глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.
Он сказал, что в рамках визита планируются встречи между М.Чавушоглу и Эльмаром Мамедъяровым один на один и в расширенном составе.
М.Чавушоглу посетит Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Х.Гаджиев добавил, что турецко-азербайджанские связи построены на стратегических принципах братства и дружбы.