К поискам Новрузова Исмаила Эльчин оглы 2015 г.р., пропавшего 22 июля при невыясненных обстоятельствах в одном из центров отдыха в поселке Набрань Хачмазского района, привлечен вертолет Ми-2 авиационного отряда МЧС.

Согласно сообщаению МЧС, в прилегающем лесном массиве и море поиски проводятся личным составом Северного регионального центра, войск гражданской обороны, Госслужбы по контролю над малогабаритными судами и спасению на водах, Службы спасения особого риска и специально обученными собаками. Кинологи и специально обученные собаки Государственной пограничной службы, сотрудники управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и волонтеры тоже участвуют в поисках.

Дополнительная информация будет дана.

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