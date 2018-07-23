За 6 месяцев текущего года в Азербайджане ВИЧ заразились 306 человек.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в отчете Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств за 6 месяцев 2018 года.

298 из них (97,4%) это граждане Азербайджана, 8 (2,6%) – иностранцы.

В целом, с 1 июля 1987 года, когда в Азербайджане впервые был обнаружен вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), по сей день в Республиканском центре борьбе со СПИД-ом был зарегистрирован 7061 человек, 6833 (96,8%) из них это граждане Азербайджана, 228 (3,2%) — иностранцы, 5137 (72,7%) — мужчины, 1924 (27,3%) — женщины.

3103 (43,9%) из 7061 человека заразились ВИЧ в результате употребления инъекционных наркотиков. 2250 (72,5%) из них находятся на диспансерном учете. На 1 июля 2018 года 4568 инфицированных были привлечены к Арт-терапии (антивирусная терапия), 1853 из них заразились в результате использования инъекционных наркотиков.

Minval.az