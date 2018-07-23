Бабушка пропавшего в Набрани мальчика рассказала, как все произошло.

Как передает Qafqazinfo, по словам бабушки 3-летнего Исмаила Эльнары Новрузовой, ребенок играл в беседке, а затем пропал:

«Вечера около 11 часов мы были в отеле «Маяк» в Набрани. Мальчик пропал около 12 часов. Я кормила младшего внука. Отец и дед тоже были здесь. Исмаил играл у нас на глазах. Когда я подняла голову, ребенка уже не было. Мы искали его в лесу, на берегу моря, но не нашли».

По словам Новрузовой, на мальчике были синие шорты:

«В отеле даже нет камеры, чтобы посмотреть запись. Исмаил активный мальчик, но такого никогда ранее не случалось. Со вчерашнего дня идут поиски, однако пока безрезультатно. Просьба, если кто увидит мальчика, звонить на номер (055) 477 70 77».

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