Азербайджане в 2019 году подготовят новую госпрограмму социально-экономического развития регионов.

Такие сроки приведены в мониторинге реализации в 2017 году «Стратегической дорожной карты развития сектора АПК Азербайджана».

В 2018 году истекает срок действия третьей пятилетней Госпрограммы социально-экономического развития регионов.

В связи с этим, в 2019 году Минэкономики совместно с госорганами и местными органами исполнительной власти новую Госпрограмму развития регионов, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».

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