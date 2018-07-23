Между лозунгами, красивыми словами и обещаниями в СМИ и реальностью – дистанция огромного масштаба, преодолеть которую, кавалерийским наскоком, не получится ни у кого. В том числе и новому руководству Государственного комитета по делам диаспоры во главе с Фуадом Мурадовым.

Да, безусловно, красиво и выигрышно, особенно с точки зрения оценки первых шагов Фуада Мурадова на посту главы Госкомдиаспоры звучит информация о том, что благодаря его усилиям 19 июля в Киеве было принято решение о создании Координационного совета азербайджанской диаспоры Украины. Произошло это после того, как помирились глава Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов и председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев.

Точнее сказать, они заявили о том, что помирились, были и улыбки, рукопожатия и даже объятия. Но, я прекрасно помню, что и ранее предпринимались попытки примирить Хикмета Джавадова и Ровшана Тагиева. В частности, Эйнулла Мадатли еще в бытность послом Азербайджана в Украине сделал очень многое для устранения конфликта между руководителями ОДАУ и ОКАУ.

Да и нынешний посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, едва вступив в должность, заявлял о курсе на сближение, объединение всей азербайджанской диаспоры в этой стране. Что из всего этого получилось? Ничего. И тут имеет смысл добавить, что азербайджанская диаспора в Украине – это не только ОДАУ и ОКАУ. Есть и немало иных диаспорских организаций, лидеры которых реально помогают в проведении в Украине мероприятий, посвященных ознакомлению украинской общественности с причинами и последствиями армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, с Геноцидом мирного азербайджанского населения в Ходжалы, с достижениями современного Азербайджана. При этом, увы и ах, в сложный для себя момент они не получили никакой поддержки из Баку.

Есть и немало этнических азербайджанцев, которые работают в Украине и являются преуспевающими бизнесменами, руководителями известных строительных компаний, ресторанов, отелей и многого другого. Но они не являются членами ОДАУ, ОКАУ или иной диаспорской организации. Есть и немало азербайджанцев, работающих в ведущих украинских СМИ, которые также не являются членами какой-либо диаспорской организации.

Да и в целом, утопичной выглядит сама попытка объединить всех азербайджанцев Украины – людей разных возрастов, уровня образования, мировоззрения, политической ориентации и даже религии. Да, среди проживающих в Украине азербайджанцев есть и православные, и католики, и буддисты, и кришнаиты. Как их всех объединить? Боюсь, что желания и стремления нового руководства Госкомдиаспоры для этого будет явно маловато.

Маловато будет желания Фуада Мурадова даже для того, чтобы ОДАУ и ОКАУ в дальнейшем всегда выступали с единых позиций. Слишком уж различны руководители этих диаспорских организаций по своему психотипу, по своим политическим взглядам. К примеру, Хикмет Джавадов никогда не был замечен в каком-либо сотрудничестве с армянами, тогда как Ровшан Тагиев уже попал в скандал, иным фигурантом которого был председатель Национального конгресса армян Украины Ашот Аванесян.

Кроме того, если Х.Джавадов был одним из участников Революции достоинства, то Р.Тагиев таковым не был. Более того, его имя склонялось в качестве одного из симпатиков свергнутой украинской власти во главе с Виктором Януковичем. Плюс ко всему, если Х.Джавадов засветился в качестве сторонника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, то Р.Тагиев старался пробиться в Верховную Раду по линии партии Олега Ляшко.

Перечислять различия во взглядах между Х.Джавадовым и Р.Тагиевым можно еще очень долго. Можно также вспомнить и историю их конфликта, который, к сожалению, не раз становился публичным. Я очень сомневаюсь, что все это будет забыто. Тем более, что в рядах азербайджанской диаспоры были, есть и будут силы, заинтересованные в конфликтах между Х.Джавадовым и Р.Тагиевым. Они продолжают работать в Киеве, их никто не отозвал в Баку, на их рты никто не накинет платки.

Эти господа пересидели уже не одного посла Азербайджана в Украине. Они пересидели и Назима Ибрагимова – первого главу Госкомдиаспоры. Они планируют пересидеть и Фуада Мурадова, плетя свои интриги и раздувая конфликт между теми или иными руководителями диаспорских организаций. Вот почему я столь пессимистичен в вопросе, в котором бы мне хотелось быть самым большим оптимистом. Я бы очень хотел ошибаться в своих прогнозах. Но….

Акпер Гасанов

Minval.az