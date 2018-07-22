Азербайджанская пресса выполняет важную миссию в формировании гражданского общества, укреплении национального единства и толерантности. Об этом заявил министр культуры Абульфас Гараев.

Поздравив представителей СМИ по случаю Дня национальной печати, министр сказал, что государство всегда поддерживало СМИ и создало всеобъемлющие условия для их развития.

Министр добавил, что азербайджанская пресса прошла большой путь развития за годы независимости.

«Пресса — это отражение жизни общества, исторических процессов, национальной мысли и нравственности народа. 22 июля 1875 года газета«Экинчи», основанная известным просветителем, ученым и публицистом Гасаном беком Зардаби, открыла новые горизонты нашего национального пробуждения и нашей культурной среды. Азербайджанская национальная пресса, которой сегодня исполняется 143 года, имеет богатую историю. Просветительские идеи «Экинчи», которые были переведены в идеалы свободы и национального духа, внесли значительный вклад в будущее нашей страны. Продвигаясь по пути, который проложил Гасан бек Зардаби, сегодня мы с благодарностью вспоминаем наших самоотверженных интеллектуалов и журналистов, не забываем об их исторических заслугах», — сказал Гараев.

Minval.az